Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 октября 2020 года

COVID-19 зафиксировали в 17 брянских городах и районах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 139 жителей региона. Выздоровел 21 пациент. Новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.
Всего с начала пандемии на Брянщине у 12192 человек подтвердили диагноз, вылечились 9144 жителей области. От инфекции скончались 55 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1077 тестов на коронавирус.
Наибольшее число эпизодов выявили в Брянске. Здесь коронавирус диагностировали у 46 человек. В Жуковском районе за минувшие сутки обнаружили 24 новых случая, в Брянском районе – 22, в Погарском районе – 14. Всего COVID-19 зафиксировали в 17 брянских городах и районах.
Карта распространения коронавируса Брянской области на 27 октября 2020 года:
— Брянск – 5197 (+46)
— Брянский район – 1292 (+22)
— Дятьковский район – 639 (+5)
— Карачевский район – 428 (+4)
— Трубчевский район – 325 (+7)
— Унечский район – 294
— Сельцо – 281 (+2)
— Жуковский район – 300 (+24)
— Фокино – 249 (+4)
— Новозыбков – 246 (+1)
— Комаричский район – 233
— Клинцы – 235
— Стародубский район – 227 (+1)
— Выгоничский район – 221
— Погарский район – 226 (+14)
— Почепский район – 172 (+1)
— Климовский район – 166
— Навлинский район – 166
— Мглинский район – 169
— Брасовский район – 154 (+1)
— Клетнянский район – 140 (+1)
— Дубровский район – 134
— Суземский район – 131 (+2)
— Суражский район – 86 (+1)
— Клинцовский район – 86
— Жирятинский район – 87 (+3)
— Красногорский район – 75
— Гордеевский район – 69
— Севский район – 60
— Злынковский район – 42
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 35.
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