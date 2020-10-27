Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 октября 2020 года

COVID-19 зафиксировали в 17 брянских городах и районах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 139 жителей региона. Выздоровел 21 пациент. Новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на Брянщине у 12192 человек подтвердили диагноз, вылечились 9144 жителей области. От инфекции скончались 55 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1077 тестов на коронавирус.

Наибольшее число эпизодов выявили в Брянске. Здесь коронавирус диагностировали у 46 человек. В Жуковском районе за минувшие сутки обнаружили 24 новых случая, в Брянском районе – 22, в Погарском районе – 14. Всего COVID-19 зафиксировали в 17 брянских городах и районах.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 27 октября 2020 года:

— Брянск – 5197 (+46)

— Брянский район – 1292 (+22)

— Дятьковский район – 639 (+5)

— Карачевский район – 428 (+4)

— Трубчевский район – 325 (+7)

— Унечский район – 294

— Сельцо – 281 (+2)

— Жуковский район – 300 (+24)

— Фокино – 249 (+4)

— Новозыбков – 246 (+1)

— Комаричский район – 233

— Клинцы – 235

— Стародубский район – 227 (+1)

— Выгоничский район – 221

— Погарский район – 226 (+14)

— Почепский район – 172 (+1)

— Климовский район – 166

— Навлинский район – 166

— Мглинский район – 169

— Брасовский район – 154 (+1)

— Клетнянский район – 140 (+1)

— Дубровский район – 134

— Суземский район – 131 (+2)

— Суражский район – 86 (+1)

— Клинцовский район – 86

— Жирятинский район – 87 (+3)

— Красногорский район – 75

— Гордеевский район – 69

— Севский район – 60

— Злынковский район – 42

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 35.

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