Коронавирус в Брянской области: последние новости на 28 октября 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на час ночи 28 октября 2020 года число заболевших коронавирусом достигло 12192 человек. За сутки выявили 139 новых случаев заболевания. Выздоровел 21 пациент. Число умерших от опасной инфекции пока не изменилось. За все время эпидемии от коронавируса скончались 55 брянцев.

В регионе выполнили 1077 тестов за сутки. Общее число исследований, которые провели в области, равно 221262.

Федеральный Роспотребнадзор призвал усилить тестирование на инфекцию. В регионах должна выполнять не меньше 150 тестов на 100 тысяч населения. В Брянской области тестов делают даже больше.

С сегодняшего дня Роспотребнадзор рекомендует ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса в регионах. Маски должны носить все и везде: в общественном транспорте, такси, в лифтах. Кафе и рестораны не могут работать с 23.00 до 6.00. Запрещено проводить зрелищно-массовые мероприятия.

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