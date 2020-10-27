В Брянске в следующем году капитально отремонтируют 43 дороги

Перечень дорог окончательно не утвердили. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Брянске в следующем году отремонтируют 43 дороги общей протяженностью 32 километра. О планах на 2021 год рассказали в комитете по ЖКХ мэрии Брянска. Большинство ремонтов пройдут в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Перечень дорог пока не утвердили. Окончательный вариант мы увидим после того, как подтвердят лимиты финансирования.

Какие дороги отремонтируют в Брянске в 2021 году:

Бежицкий район:

- улица Ульянова (от улицы 3-го Интернационала до дома №52 корп. II в мкр-не Московском) - 0,955 км;

- улица Орловская (от 3-го Интернационала до Металлистов) - 1,2 км;

- улица Островского (от Делегатской до переулка Сургутского) - 1,8 км;

- улица Тюменская (от Островского до границы Брянска) - 0,2 км;

- улица Ленина в Радице-Крыловке (от улицы Орджоникидзе до улицыЛесной) - 1,7 км;

- улица Орджоникидзе в Радице-Крыловке (от переулка Рабочего до улицы Ленина) - 0,3 км;

- улица Чайковского (от Почтовой до границы Брянска) - 3 км;

- улица Клинцовская (от Болховской до переулка Северного) - 1,5 км;

- улица Желябова (от Почтовой до улицы Согласия) - 1,5 км;

- улица Медведева (от дома №2 по улице Медведева до улицы Литейной) - 2 км;

- переулок Металлистов (от Ульянова до Кромской) - 0,3 км;

- улица Бузинова (от улицы Брянской Пролетарской Дивизии до улицы Камозина) - 0,2 км.

Володарский район:

- улица Димитрова (от улицы Никитина до дома №85) - 1,5 км;

- улица Пушкина (от улицы Никитина до улицы Академика Королева) - 2,2 км;

- улица Розы Люксембург (от улицы Красный Маяк до улицы Тельмана) - 0,1 км;

- улица Локомотивная (от улицы Красный Маяк до дома №2) - 0,2 км;

- улица Тельмана (от улицы Чернышевского до улицы Розы Люксембург) - 1,8 км, и (от дома № 119 по ул. Тельмана до пер. Тельмана) - 0,19 км;

- улица Чернышевского (от улицы Тельмана до дома №2) - 0,2 км;

- улица Володарского (от улицы Клары Цеткин до переулка Волгоградского) - 0,8 км;

- улица 11 Лет Октября (от улицы Афанасьева до переулка Кронштадтского) - 0,5 км;

- переулок Кронштадтский (от улицы Чичерина до улицы 11 лет Октября) - 0,2 км;

- переулок Тельмана (от улицы Тельмана до улицы Салтыкова-Щедрина) - 0,2 км;

- переулок Рабочий (от бульвара Щорса до улицы Орджоникидзе) - 0,2 км;

- переулок Брянский в Большом Полпине (от улицы Брянской до границы города) - 0,4 км;

- улица Брянская в Большом Полпине (от переулка Брянского до улицы Болотной) - 0,3 км;

- улица Вокзальная в Большом Полпине (от дома №4 до улицы Снежетьской) - 0,2 км;

- улица Снежетьская в Большом Полпине (от улицы Вокзальной до Снежетьского кладбища) - 0,6 км;

- Переулок Песчаный в Большом Полпине (от улицы Снежетьской до улицы Вокзальной) - 0,5 км.

Советский район:

- переулок Осоавиахима (от улицы Красноармейской до дома №2) - 0,5 км;

- улица Семашко (от улицы Дуки до улицы Вали Сафроновой) - 0,7 км;

- улица Тютчева (от улицы Пролетарской до дома №11) - 0,8 км;

- улица Горького (от проспекта Ленина до улицы Трудовой) - 0,9 км;

- улица Бондаренко (от улицы Семашко до улицы Красина) - 0,6 км;

- улица Ромашина (от улицы Фокина до улицы Пролетарской) - 0,1 км;

- улица Степная (от дома № 2 до улицы Бежицкой) - 0,5 км;

- улица Тарджиманова (от улицы Советской до дома №66) - 0,6 км;

- переулок 2-й Советский (от дома №9А до дома №17) - 0,1 км.

Фокинский район:

- улица Крылова (от дома №1 до улицы Менжинского) - 0,7 км;

улица Уральская (от улицы Менжинского до дома №105) - 0,4 км;

- улица Ольховская (от дома №17Б до улицы Южной) - 0,7 км;

- улица Загородная (от улицы Ольховской до переулка Загородного) - 1 км;

- переулок Загородный (от улицы Загородной до дома №12А) - 0,3 км.

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