Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске отремонтируют фасад исторического здания на улице Калинина. Полуразрушенный вид дома №76 портил вид на обновленную Набережную и новую гостиницу позади. Поэтому ее владелец Алексей Кубарев решил привести в порядок памятник архитектуры.

Работы уже начались, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Ремонт предприниматель выполнит за свой счет. Строители отремонтируют и покрасят здание, вставят окна.

Вопрос дальнейшей судьбы здания остается открытым. У дома - несколько собственников. Это частные лица и муниципалитет. Дом признали аварийным, квартиры расселили. С тех пор здание продолжало ветшать. Но снести его нельзя, так как оно является памятником архитектуры.

На днях в кафе, которое расположено в соседнем здании, организовали встречу с архитекторами и другими заинтересованными горожанами. На ней рассматривали, как можно сохранить историческое здание. И как его можно было бы использовать.

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