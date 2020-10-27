Портрет сотрудника Брянскэнерго Алексея Михалькина украсил Доску почета Почепского района Брянской области

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

Портрет мастера бригады по эксплуатации распределительных сетей Почепского РЭС филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Алексея Михалькина помещен на Доску почета муниципального образования «Почепский район» «Лучшие люди района». Ее украсили фотографии 14 человек, внесших наиболее весомый вклад в развитие района.

Алексей Владимирович работает в Брянскэнерго с 2004 года. Свою трудовую деятельность на энергопредприятии он начал с должности электромонтера по ремонту воздушных линий Почепского района Брянской области. С 2009 года и до настоящего времени он является мастером бригады по эксплуатации распределительных сетей.

Алексей Владимирович – высококвалифицированный профессионал. Его знания и навыки, умение сориентироваться в любой ситуации, оперативно проанализировать ее и принять верное решение снискали энергетику уважение среди коллег и руководителей филиала. В зоне обслуживания Алексея Владимировича - все электроустановки Почепского РЭС. Он участвует в формировании производственных программ РЭС, в реализации мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Почепского района. Он выезжает к месту проведения аварийно – восстановительных работ, когда в результате природных катаклизмов, случаются перебои в электроснабжении.

Обладая солидным багажом знаний, Алексей Владимирович охотно делится ими с молодыми коллегами, а также со студентами Почепского аграрного техникума, наставником которых является во время прохождения их производственной практики на объектах электроэнергетики.

За хорошую работу Михалькин отмечен рядом корпоративных наград, в числе которых - благодарность ОАО «Россети» и Почетная грамота Губернатора Брянской области.

«Мне, как руководителю филиала, приятно, что фотография нашего сотрудника помещена на Доску почета Почепского района. Жители населенных пунктов района в лицо знают людей, благодаря которым в их домах тепло и светло», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарим.