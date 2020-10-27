Коронавирус в Брянской области, последние новости на 27 октября 2020 года

Наибольшее количество коронавирусных больных выявили в Брянске. Здесь такой диагноз поставили 47 пациентам. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области на час ночи 27 октября коронавирусом заболели 140 жителей региона. Выздоровели 57 пациентов. Новых смертей не произошло. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 800 тестов на коронавирус.

Всего с начала пандемии на Брянщине у 12053 человек подтвердили диагноз, вылечились 9123 жителя области. От коронавируса скончались 55 заболевших. В понедельник, 26 октября, в Брянской области зафиксировали снижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции. Он равен 1,04.

Наибольшее количество коронавирусных больных выявили в Брянске. Здесь такой диагноз поставили 47 пациентам. В Брянском районе за минувшие сутки обнаружили 21 инфицированного, в Трубчевском районе – 9. COVID-19 нашли еще у одного иногороднего пациента. Как и днем ранее, всего болезнь зафиксировали в 21 брянском городе и районе.

В сентябре и октябре Советский районный суд Брянска рассмотрел больше тысячи административных дел из-за коронавируса. На горожан выписывают протоколы за отсутствие медицинских масок в общественных местах. На первый раз, как правило, суды выносят предупреждение.

Штраф от 15 тысяч рублей грозит при повторном нарушении. Такое же количество дел рассматривают в и других судах Брянска. Судя по расписанию дел на сайте судов, на одно рассмотрение тратят не больше пяти минут.

Жителей Брянска стали активно наказывать за отсутствие масок. Рейды каждый день проходят в магазинах, кафе и общественном транспорте. Продавцам, водителям и кондукторам разрешили не обслуживать горожан без масок.

В прошедшие выходные, 24 и 25 октября, в Брянске продолжили охоту за безмасочниками. Проверки затронули все районы города. В целом на нарушителей составили 70 протоколов. В автобусах, троллейбусах, маршрутках и такси нашли 53 нарушителей масочного режима. Протоколы составили на 43 пассажиров, 8 водителей такси и двух маршрутчиков.

Под проверку попали 114 предприятий торговли, питания и бытовых услуг. Здесь правила безмасочного режима нарушили 17 человек. По пять случаев выявили в Советском, Володарском, Фокинском районах, двух безмасочников обнаружили в магазинах Бежицкого района.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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