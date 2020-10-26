Брянскэнерго заменило 2,5 тысячи изоляторов на воздушных линиях электропередачи

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

В рамках выполнения производственных программ сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» за 9 месяцев 2020 года заменили на воздушных линиях 35-110кВ 2500 фарфоровых изолятора на стеклянные.

Применение стеклянных изоляторов позволяет снизить расходы при эксплуатации на осмотр и контроль воздушных линий электропередачи, поиск повреждений и замену вышедшего из строя энергооборудования. Современные изоляторы из закаленного стекла практически не имеют скрытых дефектов. Появление трещины можно визуально определить с земли, без верхового осмотра или использования дополнительного оборудования. Поврежденный изолятор можно быстро обнаружить на любом участке ЛЭП без трудоемких замеров, а значит, можно не только сократить время ликвидации технологического нарушения на линии, но и предотвратить инцидент, связанный с внутренним дефектом изолятора.

Стеклянные изоляторы энергетики филиала установили на ВЛ 110 кВ Новобрянская –Дормашевская и ВЛ 35 кВ Чуровичи - Ивановка. Первая обеспечивает электроснабжение социально-значимых объектов электроэнергетики Брянской области. Вторая транзитом через ВЛ 35 кВ Ивановка - Ленено (объект ФСК) уходит в Республику Беларусь.

«Воздушные линии электропередачи являются своеобразными артериями, по которым к потребителям региона поступает электроэнергия. А изоляторы – одна из составляющих ВЛ. Только при условии исправности и надежности всех звеньев системы она будет функционировать должным образом. Замена морально устаревших изоляторов современными – обязательные работы, которые выполняют сотрудники филиала при подготовке электросетевого комплекса региона к бесперебойной работе в осеннее – зимний период», - отмечает заместитель генерального директора – директор филиала «Росcети Центр Брянскэнерго» Александр Косарим.