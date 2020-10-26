Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 октября 2020 года

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 октября 2020 года. За минувшие сутки заболел 140 жителей региона. Выздоровели 57 пациентов. Новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на Брянщине у 12053 человек подтвердили диагноз, вылечились 9123 жителя области. От коронавируса скончались 55 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 800 тестов на коронавирус.

Наибольшее количество заболевших выявили в Брянске. Здесь коронавирус диагностировали у 47 человек. В Брянском районе за минувшие сутки обнаружили 21 инфицированных, в Трубчевском районе – 9. COVID-19 нашли еще у одного иногороднего пациента. Всего болезнь зафиксировали в 21 брянском городе и районе.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 26 октября 2020 года:

— Брянск – 5151 (+47)

— Брянский район – 1270 (+21)

— Дятьковский район – 634 (+4)

— Карачевский район – 424 (+7)

— Трубчевский район – 318 (+9)

— Унечский район – 294 (+1)

— Сельцо – 279 (+1)

— Жуковский район – 276 (+1)

— Фокино – 245 (+3)

— Новозыбков – 245 (+5)

— Комаричский район – 233

— Клинцы – 235 (+4)

— Стародубский район – 226

— Выгоничский район – 221 (+1)

— Погарский район – 212 (+3)

— Почепский район – 171 (+2)

— Климовский район – 166

— Навлинский район – 166

— Мглинский район – 169 (+6)

— Брасовский район – 153

— Клетнянский район – 139

— Дубровский район – 134

— Суземский район – 129 (+6)

— Суражский район – 85 (+2)

— Клинцовский район – 86 (+6)

— Жирятинский район – 84 (+5)

— Красногорский район – 75

— Гордеевский район – 69 (+1)

— Севский район – 60 (+3)

— Злынковский район – 42 (+1)

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 35 (+1).

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