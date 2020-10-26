В Керамзитное озеро в Брянске выпустили тонну белого амура и толстолобика

Фото: подводный клуб "Скат".

В Керамзитное озеро в Брянске выпустили больше тонны белого амура и толстолобика. Деньги на зарыбление водоема собрали спонсоры и через пожертвования. Это должно помочь очистить водоем.

Рыбу купили в курском рыбхозе в поселке Старый Бузец, рассказывают активисты из подводного клуба "Скат". На покупку рыбы ушло 120 тысяч рублей. Этих денег хватило на 400 килограммов белого амура и 600 килограммов толстолобика. Амуры весом от 100 граммов до одного килограмма, толстолобики - от 700 граммов до килограмма. 20 тысяч рублей потратили на транспортировку рыбы.

"Эта рыба уже имеет товарный размер, готова активно питаться, - пишут активисты. - И со следующего сезона включиться в борьбу с зарастанием карьера травой".

Участники подводного клуба активно ныряют в керамзитный карьер с 2009 года. Изначально он был глиняным, но из-за большого количества отдыхающих поднакопил прибрежный слой ила и перегноя. Это дало возможность развиваться водорослям. Они растут все ближе к берегу. И водоем перестал быть прозрачным.

Такие же процессы происходили с Голубым карьером неподалеку от Белых Берегов. Он превратился в болото за один год.

Дайверы впервые забили тревогу по поводу Керамзитного озера летом 2018 года. Осенью выпустили в водоем первую рыбу: белого амура, толстолобика и карпа. В 2019-м водоем продолжал мутнеть. Но к 2020-му рыба подросла, начала активно фильтровать воду и бороться с растительностью.

Этим летом дайверы собрали 15 тысяч ракушек на Десне и перевезли их в Керамзитное озеро. Ракушки продолжают перевозить и осенью. Моллюски тоже помогают озеру очиститься.

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