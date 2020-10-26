Коронавирус в Брянской области, последние новости на 26 октября 2020 года

Больше всего случаев зафиксировали в Брянске. Здесь заболели 38 человек. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 26 октября заболел 141 житель региона. Выздоровели 132 пациента. Новых смертей не зафиксировали. В брянских лабораториях выполнили 2701 тест на коронавирус.

Всего с начала пандемии на Брянщине у 11913 человек подтвердили диагноз, вылечились 9066 жителей области. От коронавируса скончались 55 заболевших.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили в 21 городе и районе. Больше всего случаев зафиксировали в Брянске. Здесь заболели 38 человек. В целом в областном центре выявили 5104 эпизода COVID-19.

В Брянском районе общее количество заболевших перевалило за тысячу и составило 1249. За минувший день здесь коронавирус диагностировали у 29 человек. В Выгоничском районе за сутки обнаружили 10 новых случаев опасной инфекции. Кроме этого в области выявили одного иногороднего заболевшего.

На 25 октября новые случаи болезни обнаружили также в Дятьковском, Карачевском, Трубчевском, Комаричском, Стародубском, Погарском, Почепском, Навлинском, Мглинском, Брасовском, Суземском, Клинцовском, Гордеевском и Севском районах. Коронавирус нашли у жителей городов Сельцо, Фокино, Новозыбков, Клинцы.

Студенты Брянского государственного технического университета из-за коронавируса переходят на удаленные занятия физической культурой. Ограничения вводят до конца 2020 года. Учебно-методические материалы разместили в личных кабинетах электронной информационно-образовательной среды БГТУ.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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