В Брянской области в октябре поймали 260 нетрезвых водителей

В региональном ГИБДД обратились к жителям с просьбой сообщать о фактах нетрезвого вождения. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

В Брянской области в октябре остановили 260 нетрезвых или отказавшихся от медицинского освидетельствования водителей. При этом 35 человек поймали на повторной пьяной езде.

В течение 2020 года в регионе зарегистрировали 80 дорожно-транспортных происшествий с нетрезвыми водителями. В этих авариях погибли 26 человек, 123 получили различные травмы.

В Госавтоинспекции напомнили, что пьяный автомобилист будет оштрафован на 30 тысяч рублей, также его лишат прав на полтора-два года. Отказ от медицинского освидетельствования автоматически приравнивается к нетрезвому вождению. При повторном нарушении будет заведено уголовное дело.

В региональном ГИБДД обратились к жителям с просьбой сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурные части по телефонам: (4832) 74-71-02 или (4832) 74-36-84.

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