Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 октября 2020 года

Всего болезнь зафиксировали в 21 брянском городе и районе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 октября 2020 года. За минувшие сутки заболел 141 житель региона. Выздоровели 132 пациента. Новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.
Всего с начала пандемии на Брянщине у 11913 человек подтвердили диагноз, вылечились 9066 жителей области. От коронавируса скончались 55 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2701 тест на коронавирус.
Наибольшее количество заболевших выявили в Брянске. Здесь коронавирус диагностировали у 38 человек. В Брянском районе за минувшие сутки обнаружили 29 инфицированных, в Выгоничском районе – 10. COVID-19 нашли у одного иногороднего пациента. Всего болезнь зафиксировали в 21 брянском городе и районе.
Перечень всех случаев коронавирусной инфекции нового типа в Брянской области на 25 октября 2020 года:
— Брянск – 5104 (+38)
— Брянский район – 1249 (+29)
— Дятьковский район – 630 (+3)
— Карачевский район – 417 (+2)
— Трубчевский район – 309 (+4)
— Унечский район – 293
— Сельцо – 278 (+3)
— Жуковский район – 275
— Фокино – 242 (+3)
— Новозыбков – 240 (+6)
— Комаричский район – 233 (+4)
— Клинцы – 231 (+1)
— Стародубский район – 226 (+4)
— Выгоничский район – 220 (+10)
— Погарский район – 209 (+1)
— Почепский район – 169 (+7)
— Климовский район – 166
— Навлинский район – 166 (+2)
— Мглинский район – 163 (+1)
— Брасовский район – 153 (+4)
— Клетнянский район – 139
— Дубровский район – 134
— Суземский район – 123 (+8)
— Суражский район – 83
— Клинцовский район – 80 (+2)
— Жирятинский район – 79
— Красногорский район – 75
— Гордеевский район – 68 (+1)
— Севский район – 57 (+7)
— Злынковский район – 41
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 34 (+1).
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