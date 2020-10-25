Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 октября 2020 года

Всего болезнь зафиксировали в 21 брянском городе и районе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 октября 2020 года. За минувшие сутки заболел 141 житель региона. Выздоровели 132 пациента. Новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на Брянщине у 11913 человек подтвердили диагноз, вылечились 9066 жителей области. От коронавируса скончались 55 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2701 тест на коронавирус.

Наибольшее количество заболевших выявили в Брянске. Здесь коронавирус диагностировали у 38 человек. В Брянском районе за минувшие сутки обнаружили 29 инфицированных, в Выгоничском районе – 10. COVID-19 нашли у одного иногороднего пациента. Всего болезнь зафиксировали в 21 брянском городе и районе.

Перечень всех случаев коронавирусной инфекции нового типа в Брянской области на 25 октября 2020 года:

— Брянск – 5104 (+38)

— Брянский район – 1249 (+29)

— Дятьковский район – 630 (+3)

— Карачевский район – 417 (+2)

— Трубчевский район – 309 (+4)

— Унечский район – 293

— Сельцо – 278 (+3)

— Жуковский район – 275

— Фокино – 242 (+3)

— Новозыбков – 240 (+6)

— Комаричский район – 233 (+4)

— Клинцы – 231 (+1)

— Стародубский район – 226 (+4)

— Выгоничский район – 220 (+10)

— Погарский район – 209 (+1)

— Почепский район – 169 (+7)

— Климовский район – 166

— Навлинский район – 166 (+2)

— Мглинский район – 163 (+1)

— Брасовский район – 153 (+4)

— Клетнянский район – 139

— Дубровский район – 134

— Суземский район – 123 (+8)

— Суражский район – 83

— Клинцовский район – 80 (+2)

— Жирятинский район – 79

— Красногорский район – 75

— Гордеевский район – 68 (+1)

— Севский район – 57 (+7)

— Злынковский район – 41

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 34 (+1).

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