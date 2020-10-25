Коронавирус в Брянской области, последние новости на 25 октября 2020 года

Наибольше число заболевших за сутки выявили в Брянске: 87. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 25 октября выявили 139 новых случаев заболевания. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Выздоровели 124 пациента. Зафиксировали две новые смерти от COVID-19. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3086 тестов на коронавирус.

В целом на Брянщине у 11772 человек подтвердили диагноз, вылечились 8934 жителей области. От коронавируса скончались 55 заболевших.

Наибольше число заболевших за сутки выявили в Брянске: 87. В Клинцах обнаружили 14 новых случаев коронавируса, в Брянском районе - 12. Всего болезнь зафиксировали в 13 брянских городах и районах.

В Новозыбкове Брянской области 10 человек с коронавирусом скончались от сопутствующих заболеваний. Об это сообщил главный врач Новозыбковской районной больницы Сергей Бурый. По словам медика, в городе не зафиксировано ни одного случая смерти от ковида. У десяти человек с коронавирусом обострились хронические заболевания. Именно они стали причиной смерти.

Ситуацию с коронавирусом в Брянской области назвали неудовлетворительной. В регионе идет быстрый рост заболеваемости. На общероссийской карте распространения ковида область отмечена светло-красным цветом.

Фото: статистика Яндекса.

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