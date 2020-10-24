В России на основании официальных данных составили карту роста COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуацию с коронавирусом в Брянской области назвали неудовлетворительной. В регионе идет быстрый рост заболеваемости. На общероссийской карте распространения ковида область отмечена светло-красным цветом.

В России на основании официальных данных составили карту роста COVID-19. Все регионы условно разделили на четыре группы и присвоили определенный цвет в зависимости от роста заболевания.

Стабильный показатель распространения ковида обозначен зеленым цветом. Светло-желтым – удовлетворительный, светло-красным – неудовлетворительный. Впервые введен новый цвет, обозначающий тяжелое положение, – темно-красный.

Брянской области присвоен светло-красный цвет. Также эксперты отмечают, что на данный момент зеленым цветом не обозначен ни один регион. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в восьми российских субъектах, сообщает агентство «РИА Новости».

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