Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Севском районе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

По факту смертельного ДТП в Севском районе полицейские проводят проверку. По предварительным данным, водитель "Фольксвагена Транспортер" уснул за рулем.

Пострадавших пришлось вырезать из легковушки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Авария случилась в начале двенадцатого утра в пятницу, 23 октября, на 473-м километре трассы М-3 "Украина". 55-летний водитель "Фольксвагена" двигался со стороны Севска в сторону Брянска. Автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Форд".

Водитель "Фольксвагена" выехал на встречную полосу. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Водитель легковушки и двое пассажиров, 43-летний мужчина и 23-летняя девушка, погибли на месте аварии, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 26-летнюю и 33-летнюю пассажирок "Фольксвагена" госпитализировали с различными травмами.

По словам одной из выживших пассажирок, она одна была пристегнута во время движения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».