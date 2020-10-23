В Брянской области реку Десну начнут чистить раньше срока

Десна под Брянском.
Фото: Марина АНТОНОВА
В Брянской области реку Десну начнут чистить раньше намеченного срока. Такое решение приняли на совещании Росводресурсов с представителями региональный властей.
- Эффективное использование средств в 2020 году в ходе работ по нацпроекту "Экология" позволило приступить к мероприятиям, запланированным на 2021 год, уже сейчас, - говорят в пресс-службе федерального агентства по водным ресурсам.
Освободившиеся деньги распределили между регионами, которые выразили готовность начать работу по расчистке и экореабилитации водоемов раньше срока.
Деньги уже поступили в Брянскую область, а также в Свердловскую, Тверскую и Рязанскую области, Северную Осетию, Мордовию и Крым. Уже в этом году приступят к расчистке Десны в Брянске.
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