Коронавирус в Брянской области, последние новости на 23 октября 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области каждый день продолжает число заболевших коронавирусом. На час ночи 23 октября в регионе коронавирус подтвердили у 11495 человек. За сутки диагноз поставили еще 136 пациентам. Вылечились 70 человек. За 24 часа выполнили 2722 теста на инфекцию.

В Брянской области задействовано 1433 койки в 10 больницах. В случае ухудшения обстановки откроют еще шесть больниц с 2413 койками.

Директор департамента здравоохранения Брянской области рассказал, в каких случаях брянцев госпитализируют с коронавирусом. Поражение легких должно составлять не меньше 40 процентов.

Общее число жителей области, которые лечатся от коронавируса в Брянской области, составляет 2811 человек. Из них - 1222 лежат в стационарах, больше полутора тысяч пациентов лечатся дома.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».