Коронавирус в Брянской области, последние новости на 22 октября 2020 года

В Брянске за сутки выявили 109 новых случаев заболевания. Это максимальный показатель суточного прироста за все время пандемии. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области на час ночи 22 октября коронавирус обнаружили у 11363 человек, вылечились 8638 жителей области. За минувшие сутки скончались еще три пациента с COVID-19. В целом число жертв опасной болезни возросло до 50-ти. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2200 тестов на коронавирус.

В Брянской области из официальной статистики «потеряли» 30 заболевших. По предоставленным данным, на Брянщине за сутки заболели 126 человек. Однако если подсчитать суточный прирост заболевших по районам, получится, что коронавирус выявили у 156 человек. Как такое могло случиться, в оперштабе не прокомментировали.

В Брянске за сутки выявили 109 новых случаев заболевания. Это максимальный показатель суточного прироста за все время пандемии. Областной центр продолжает лидировать по числу заболевших. В целом в городе инфекцию обнаружили у 4875 человек.

В Брянске составили 52 протокола за несоблюдение масочного режима. В городе проверили магазины и общественный транспорт. В автобусах, троллейбусах и маршрутках составили 22 протокола на пассажиров за отсутствие средств индивидуальной защиты. Все проверенные водители и кондукторы были в медицинских масках. Полицейские также обследовали 205 предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг. В результате выписали 30 протоколов.

В Брянске из-за коронавируса дезинфицируют остановки общественного транспорта. Уже обработали 234 комплекса из 587 имеющихся в городе. Ежедневно этим занимаются от четырех до семи поливомоечных машин. Одновременно с этим в городе идет обеззараживание улично-дорожной сети и дезинфекция городского общественного транспорта.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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