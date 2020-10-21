В Брянске из-за коронавируса провели дезинфекцию остановок

Для обработки используют моющие средства и гипохлорит натрия. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске возобновили обработку остановочных комплексов обеззараживающими средствами. Эта работа проводится по рекомендациям Роспотребнадзора для предотвращения распространения коронавируса.

С 19 октября сотрудники дорожного управления уже продезинфицировали 234 остановки из 587 имеющихся в городе. Ежедневно этим занимаются от четырех до семи поливомоечных машин. Для обработки используют моющие средства и гипохлорит натрия.

Одновременно с этим в городе идет обеззараживание улично-дорожной сети и дезинфекция городского общественного транспорта, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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