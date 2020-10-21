Фото: статистика Яндекса.

В Брянской области потеряли 30 заболевших коронавирусом. 21 октября оперативный штаб опубликовал карту распространения коронавируса в регионе.

По предоставленным данным, на Брянщине за сутки заболели 126 человек. Общая цифра инфицированных с начала пандемии составила 11363. В комментариях под записью внимательные читатели сразу же заметили нестыковку.

– Снова информация неверна: 11363-126=11237, а вчера было11207, – написала одна из жительниц.

Если подсчитать суточный прирост заболевших по районам, получится, что коронавирус выявили у 156 человек, а не у 126. То есть где-то потерялись 30 заболевших. Как такое могло случиться, в оперштабе пока не комментируют.

– Вчера в областном штабе не вписали в статистику 30 человек (которые приводятся в главном штабе), и под шумок без пояснений вписали их сегодня, – предположил один из жителей региона в комментариях под официальной статистикой.

Напомним, накануне, 20 октября, региональный и федеральный оперативные штабы указали разную информацию по заболевшим. На сайте «СтопКоронавирус» написали о 154 новых случаях, брянский оперштаб сообщил о 124 эпизодах. Вечером региональный штаб оправдал ошибку техническим сбоем на общероссийском ресурсе.

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