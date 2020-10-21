COVID-19 обнаружили в 11 городах и районах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 156 жителей региона. Выздоровели 47 пациентов, умерли три человека, сообщили в оперативном штабе.
Всего с начала пандемии на Брянщине у 11363 человек подтвердили диагноз, вылечился 8638 житель области. От COVID-19 скончались 50 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2200 теста на коронавирус.
В Брянске за сутки заболел 109 человек. В Брянском районе выявили еще 14 новых случая, в Карачевском районе – 10. Всего COVID-19 обнаружили в 11 городах и районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 октября 2020 года:
— Брянск – 4875 (+109)
— Брянский район – 1149 (+14)
— Дятьковский район – 617
— Карачевский район – 404
— Трубчевский район – 305
— Унечский район – 291 (+1)
— Сельцо – 271
— Жуковский район – 255
— Новозыбков – 233
— Фокино – 235 (+4)
— Клинцы – 215 (+3)
— Стародубский район – 217
— Погарский район – 208
— Комаричский район – 216 (+10)
— Выгоничский район – 196
— Климовский район – 166
— Мглинский район – 162
— Почепский район – 161 (+1)
— Навлинский район – 143 (+4)
— Брасовский район – 145 (+8)
— Клетнянский район – 133
— Дубровский район – 131
— Суземский район – 115
— Суражский район – 81 (+1)
— Жирятинский район – 77
— Севский район – 50
— Клинцовский район – 76 (+1)
— Красногорский район – 75
— Гордеевский район – 63
— Злынковский район – 38
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 33.
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