COVID-19 обнаружили в 11 городах и районах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 156 жителей региона. Выздоровели 47 пациентов, умерли три человека, сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на Брянщине у 11363 человек подтвердили диагноз, вылечился 8638 житель области. От COVID-19 скончались 50 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2200 теста на коронавирус.

В Брянске за сутки заболел 109 человек. В Брянском районе выявили еще 14 новых случая, в Карачевском районе – 10. Всего COVID-19 обнаружили в 11 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 октября 2020 года:

— Брянск – 4875 (+109)

— Брянский район – 1149 (+14)

— Дятьковский район – 617

— Карачевский район – 404

— Трубчевский район – 305

— Унечский район – 291 (+1)

— Сельцо – 271

— Жуковский район – 255

— Новозыбков – 233

— Фокино – 235 (+4)

— Клинцы – 215 (+3)

— Стародубский район – 217

— Погарский район – 208

— Комаричский район – 216 (+10)

— Выгоничский район – 196

— Климовский район – 166

— Мглинский район – 162

— Почепский район – 161 (+1)

— Навлинский район – 143 (+4)

— Брасовский район – 145 (+8)

— Клетнянский район – 133

— Дубровский район – 131

— Суземский район – 115

— Суражский район – 81 (+1)

— Жирятинский район – 77

— Севский район – 50

— Клинцовский район – 76 (+1)

— Красногорский район – 75

— Гордеевский район – 63

— Злынковский район – 38

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 33.

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