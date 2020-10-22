Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 132 жителя региона. Выздоровели 70 пациентов, новых смертельных случаев нет, сообщили в оперативном штабе. Всего с начала пандемии на Брянщине у 11495 человек подтвердили диагноз, вылечелись 8708 жителей области. От COVID-19 скончались 50 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2722 теста на коронавирус.
В Брянске за сутки заболели 54 человека. В Брянском районе выявили еще 23 новых случая, в Навлинском районе – 13. Всего COVID-19 обнаружили в 18 городах и районах Брянской области. Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 октября 2020 года:
— Брянск – 4929 (+54)
— Брянский район – 1172 (+23)
— Дятьковский район – 623 (+6)
— Карачевский район – 404
— Трубчевский район – 305
— Унечский район – 293 (+2)
— Сельцо – 273 (+2)
— Жуковский район – 256 (+1)
— Фокино – 237 (+2)
— Новозыбков – 234 (+1)
— Комаричский район – 218 (+2)
— Стародубский район – 218 (+1)\
— Клинцы – 216 (+1)
— Погарский район – 208
— Выгоничский район –208 (+12)
— Климовский район – 166
— Мглинский район – 162
— Почепский район – 162 (+1)
— Навлинский район – 156 (+13)
— Брасовский район – 147 (+2)
— Клетнянский район – 133
— Дубровский район – 131
— Суземский район – 115
— Суражский район – 81 (+1)
— Клинцовский район – 78 (+1)
— Жирятинский район – 77
— Красногорский район – 75
— Гордеевский район – 67 (+4)
— Севский район – 50
— Злынковский район – 39 (+1)
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 33.
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