Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 132 жителя региона. Выздоровели 70 пациентов, новых смертельных случаев нет, сообщили в оперативном штабе. Всего с начала пандемии на Брянщине у 11495 человек подтвердили диагноз, вылечелись 8708 жителей области. От COVID-19 скончались 50 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2722 теста на коронавирус.

В Брянске за сутки заболели 54 человека. В Брянском районе выявили еще 23 новых случая, в Навлинском районе – 13. Всего COVID-19 обнаружили в 18 городах и районах Брянской области. Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 октября 2020 года:

— Брянск – 4929 (+54)

— Брянский район – 1172 (+23)

— Дятьковский район – 623 (+6)

— Карачевский район – 404

— Трубчевский район – 305

— Унечский район – 293 (+2)

— Сельцо – 273 (+2)

— Жуковский район – 256 (+1)

— Фокино – 237 (+2)

— Новозыбков – 234 (+1)

— Комаричский район – 218 (+2)

— Стародубский район – 218 (+1)\

— Клинцы – 216 (+1)

— Погарский район – 208

— Выгоничский район –208 (+12)

— Климовский район – 166

— Мглинский район – 162

— Почепский район – 162 (+1)

— Навлинский район – 156 (+13)

— Брасовский район – 147 (+2)

— Клетнянский район – 133

— Дубровский район – 131

— Суземский район – 115

— Суражский район – 81 (+1)

— Клинцовский район – 78 (+1)

— Жирятинский район – 77

— Красногорский район – 75

— Гордеевский район – 67 (+4)

— Севский район – 50

— Злынковский район – 39 (+1)

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 33.

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