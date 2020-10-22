Более 2 500 камер видеонаблюдения «Ростелекома» подключили жители Брянской области

Фото: ПАО "Ростелеком".

Жители Брянской области приобрели более 2 500 камер видеонаблюдения «Ростелекома» с момента вывода услуги на рынок. За первые девять месяцев 2020 года брянцы подключили свыше 500 видеокамер, а с октября 2019 года количество абонентов сервиса «Видеонаблюдение» выросло на 37%. Услуга пользуется популярностью как у жителей многоквартирных домов, так и у граждан, проживающих в частном секторе.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«В 2020 году мы отмечаем интересную динамику спроса на видеонаблюдение. Весной и в начале лета сервис чаще подключали в квартирах: граждане уезжали на дачи и не хотели оставлять свое жилье без присмотра. Сейчас же все больше подключений приходится на частный сектор. Рост подключений в частных домах связан также и с завершением инфраструктурных проектов по строительству сетей GPON1 в районных центрах. Оптические технологии позволяют абонентам воспользоваться комплексом цифровых услуг – интернетом, цифровым телевидением, видеонаблюдением и многими другими».

Дмитрий Прилепский, житель города Брянск:

«Почему за видеонаблюдение в моем доме отвечает именно “Ростелеком”? Для запуска услуги мне не потребовалось приобретать дополнительно видеорегистраторы или другое оборудование: купил видеокамеру, подключил к интернету, и все работает. Широкий угол обзора видеокамеры позволил всего двумя устройствами перекрыть всю дворовую территорию. При фиксации камерами движения или звуков на мой мобильный приходят сообщения – это очень удобно! Тут же в телефоне установлено приложение, позволяющее онлайн в любом месте и в любое время следить за происходящим дома».

В комплект оборудования для подключения входит широкоугольная цифровая камера с инфракрасной подсветкой. В нее встроена функция Push-to-talk, которая обеспечивает двустороннюю трансляцию голосовых сообщений. С ее помощью, как по рации, можно оперативно связаться с близкими, которые находятся дома. Видеонаблюдение работает в режиме круглосуточной съемки. Видеокамеры просты в эксплуатации и соответствуют всем необходимым требованиям, обеспечивая передачу изображения высокого качества. Записи с камер попадают по защищенному VPN-каналу в облако «Ростелекома», где хранятся от 7 до 30 дней в зависимости от выбранного тарифа. Видеонаблюдение «Ростелекома» можно приобрести за полную стоимость или в рассрочку. Подробнее об услуге «Видеонаблюдение» можно узнать на сайте компании или по телефону 8-800-100-0-800.