Глава брянского облздрава рассказал условия госпитализации при коронавирусе

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Директор департамента здравоохранения Брянской области рассказал условия госпитализации при коронавирусе. Об этом речь зашла на заседании Брянской областной Думы, которое состоялось в четверг, 22 октября.

По словам Андрея Бардукова, в больницу кладут пациентов с 3-й или 4-й степенью пневмонии. Поражение легких в этом случае составляет не меньше 40 процентов. Могут госпитализировать и со второй степенью пневмонии. Но у человека должны быть при этом сопутствующие заболевания.

- Нет смысла госпитализировать пациентов с небольшим поражением легких, - говорит Андрей Бардуков. - По опыту медики заметили еще весной при первой вспышке заболеваемости, что при госпитализации с 2-й степенью пневмонии через 3-4 дня у пациента состояние ухудшается. И на КТ мы уже видим 3-4-ю степень. Это связано с вирусной нагрузкой. С 1-2 степенью поражения без сопутствующих заболеваний лучше лечиться дома.

Андрей Бардуков рассказал о том, что сейчас в Брянской области регистрируют необоснованные вызовы скорой помощи и необоснованные назначения КТ легких. Исследование нужно проводить только по показаниям. Но многие брянцы начинают настаивать на КТ, хотя их состояние не требует этого исследования.

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