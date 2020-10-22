В Брянской области коронавирусом болеют больше 2800 человек

В тяжелой форме инфекция протекает у 89 брянцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Брянской области коронавирусом на данный момент болеют 2811 человек. Из них 1222 пациента находятся в коронавирусных госпиталях. 1589 - на амбулаторном лечении. В тяжелой форме инфекция протекает у 89 брянцев. 48 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Такие цифры озвучил директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков на заседании облдумы 22 октября.

В регионе развернуто 1433 койки для больных коронавирусом. Госпитали открыли в десяти лечебных учреждениях. Еще шесть больниц могут развернуть места в случае необходимости.

Около 20 процентов коек держат свободными. Этот резерв необходим.

В Брянской области КТ делают в четырех центрах. В них функционирует пять аппаратов для компьютерной томографии легких.

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