В Брянске на старом аэропорту начали строить новую дорогу

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на территории старого аэропорта начали строить новую дорогу. Она соединит улицы Степную и Горбатова.

Протяженность новой дороги 250 метров, ширина - восемь метров. На объекте начали рыть котлован. Потом начнут отсыпать песок, устраивать щебеночное основание. Затем установят бордюры и заасфальтируют проезжую часть. Здесь построят тротуар шириной 2,5 метра.

Строительством дороги занимается дорожное управление города Брянска, сообщают в пресс-службе мэрии. Подрядчик говорит, что добавит в асфальтовую смесь специальные составы, которые позволяют укладывать асфальт при отрицательных температурах.

Стоимость контракта - 5,2 миллиона рублей. Работы должны завершить к декабрю.

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