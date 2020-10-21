Фото: "Типичный Брянск".

В Карачевском районе нашли двух заблудившихся грибников. Отец Николай с 11-летним сыном пошли в лес за опятами в район Красных Двориков в субботу, 17 октября. Лес и маршрут был им знаком. Но начался дождь, спустился туман. К тому же лес, в отличие от прошлого года, был сильно засорен валежником.

Грибники заблудились. Навигатор в сотовом телефоне сбился, стала пропадать мобильная связь. Дождь не переставал, начинало темнеть. Мужчина нашел место повыше и успел набрать 112.

На поиски отправились полицейские. Несколько часов они блуждали по лесу.

Отец с сыном в это время развели костер, укутались в плащи, которые предусмотрительно взяли с собой.

- Николай сумел рассчитать заряд батареи на телефоне, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Он периодически связывался с полицейскими, говорил коротко, по несколько секунд. Полицейские приближались к грибникам с включенными проблесковыми маяками и звуком сирены.

Помощь подоспела к одиннадцати часам вечера. В поисках участвовали начальник ОМВД России по Карачевскому району подполковник Павел Кузьмин, а Андрей Ермак, Денис Козаногин, Дмитрий Аксютин, Дмитрий Логвинов, Евгений Майоров и Дмитрий Николашин.

Николай написал благодарность полицейским: «Хочу выразить искреннюю признательность сотрудникам отдела за быструю и грамотную организацию поисковых мероприятий. Спасибо вам за отзывчивость и помощь. От всего сердца желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия!»

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».