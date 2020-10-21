Игорь Маковский: профсоюзы – наша надежная опора!

Фото: "Россети Центр".

Учебно-исследовательском центре Московской Федерации профсоюзов прошла III отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации «МРСК Центра». На ней подвели итоги работы за отчетный период и наметили цели на ближайшую перспективу.

Приветствовал делегатов конференции генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский. Он отметил, что первичная профсоюзная организация играет важнейшую роль в жизни компании: защищает интересы сотрудников, участвует в создании здоровых и безопасных условий труда, способствуя тем самым сохранению стабильности, повышению производственной активности персонала. Говоря об итогах деятельности профсоюза, Игорь Маковский особо отметил большую работу, проделанную руководством компании и организацией в части совершенствования Коллективного договора, который и ранее считался одним из лучших в отрасли.

Большую помощь профсоюз оказал в период пандемии коронавируса. На высоком организационном уровне был осуществлен перевод части сотрудников «Россети Центр» на удаленный формат работы. Для персонала, оставшегося на рабочих местах, был обеспечен режим максимальной защищенности, который сохраняется и в настоящее время. Кроме того, были произведены компенсационные выплаты. Стартовало масштабное волонтерское движение. Добровольцы появились во всех филиалах, в работе были задействованы более 500 человек.

Формулируя задачи на ближайшую перспективу, Игорь Маковский отметил, что компанию ждет много новых вызовов, связанных с текущей ситуацией. «Уже сегодня мы снова проходим испытание коронавирусом. По сути, работаем в режиме повышенной готовности. Однако, это не освобождает нас от необходимости добиваться всех поставленных задач», – подчеркнул глава «Россети Центр». По его словам, это касается достижения стратегических целей: снижение потерь, развитие дополнительных сервисов и услуг, увеличение производительности труда, реализация программы цифровой трансформации, совершенствование и оптимизация производственных, операционных и управленческих процессов. Сделать это сложно без поддержки профсоюзов.

Далее выступил председатель первичной профсоюзной организации «МРСК Центра» Виктор Аблезгов. Он акцентировал внимание делегатов на наиболее важных и значимых достижениях отчетного периода. Определенные позитивные результаты достигнуты в решении главной задачи – обеспечении работникам Общества достойного уровня социальной защищенности и поддержки. Несмотря на сложности, сохранена динамика роста средней заработной платы. Растут социальные расходы по основным позициям. Предпринятые усилия позволили сохранить, а в период партнерства с нынешним руководством компании улучшить социальную динамику содержания коллективного договора, увеличить расходы на его выполнение.

Налажена и эффективно функционирует обратная связь с трудовым коллективом. Виктор Аблезгов особо подчеркнул, что с приходом нынешнего руководства компании встречи с представителями профсоюзов стали регулярными. «Практика показала, что это очень действенный инструмент, позволяющий оперативно выявлять, обсуждать и, самое главное, решать насущные проблемы работников. Это очень важно, когда тебя хотят не просто услышать, но и реально поддержать, помочь», - сказал он. В рамках конференции торжественно проводили на пенсию Виктора Аблезгова. Он возглавлял первичную профсоюзную организацию «МРСК Центра» на протяжении 12 лет. Игорь Маковский выразил Виктору Аблезгову Благодарность за большой вклад в развитие профсоюзного движения «МРСК Центра», внедрение самых прогрессивных проектов и методик социального партнерства и социальной защиты работников, укрепление корпоративного духа и корпоративных традиций.

Делегаты конференции обсудили отчетные доклады профсоюзного комитета и ревизионной комиссии и выбрали новый состав руководящих органов Первичной профсоюзной организации: избран новый председатель, профсоюзный комитет, ревизионная комиссия. Председателем ППО «МРСК Центра» избран Олег Макаров, ранее возглавлявший профсоюзную организацию исполнительного аппарата компании. Обсудили участники конференции и планы на ближайшую перспективу. Речь шла о расширении профсоюзных ячеек в филиалах за счет приема в них сотрудников новых дочерних обществ, которые в течение года вошли в периметр функциональной ответственности «Россети Центр». Было высказано предложение при формировании нового отраслевого соглашения и коллективного договора учесть новые форматы организации работы персонала в условиях текущей эпидемиологической ситуации и последние изменения трудового законодательства.