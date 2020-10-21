В Дятькове открыли центр технического детского творчества

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском городе Дятьково 20 октября открыли центр инжинирингового детского творчества. Школьники будут готовиться здесь к поступлению в технические вузы. Ребята будут учиться на оборудовании, станках и в программах оптического и металлообрабатывающего производств.

Технику предоставило дятьковское предприятие, которое занимается производством оптики в России. После обучения ребята смогут работать на этом производстве, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- Сегодня для нас начинается новый этап в развитии технического образования и творчества, - сказал директор дятьковского предприятия Александр Семенов. - Инжиниринговый центр призван развивать у детей и подростков интерес к техническим дисциплинам, готовить кадры для современного высокотехнологичного производства.

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