Коронавирус в Брянской области, последние новости на 21 октября 2020 года

Фото: vk.com.

В Брянской области число заболевших достигло 11207 человек. За сутки прибавилось 124 новых случая заболевания. В регионе выполнили 984 теста на инфекцию за 24 часа. Число смертей не увеличилось. За все время эпидемии от коронавируса скончались 47 брянцев.

Среднесуточный показатель темпов прироста заболевших за неделю равен 0,9. Семь дней назад он был равен 0,8. Правда, скорость прироста немного замедлилась за две недели.

Далеко не все брянские предприятия прислушались к рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу. В офисах запретили проводить совещания, рабочие встречи. Работникам запретили отмечать корпоративы. А кафе и рестораны могут работать только до 23.00.

Медицинские маски нужно носить и на улицах. Это касается мест, где скапливается большое количество людей - это остановки, вокзалы и автовокзалы. За последнее время около 300 административных протоколов составили на пассажиров общественного транспорта, которые ехали без масок.

Школы будут пока работать в прежнем режиме. Большая часть учеников с 26 октября отправится на каникулы. Классам запрещено собираться на совместные мероприятия. Но вне школы ребят все-таки возят на экскурсии, соревнования и пикники. А это запрещено действующими правилами.

В Брянске открыли еще один коронавирусный госпиталь в горбольнице №2. Он готов принять 184 пациента. В Сельцовской больнице смогут лечить 90 пациентов с коронавирусом. Планируют открыть госпиталь в Дятькове на 100 мест.

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