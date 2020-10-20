Новые ограничения из-за коронавируса в Брянской области на 20 октября 2020 года

Граждане обязаны использовать медицинские маски или респираторы в местах общего пользования. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области ввели новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. 19 октября состоялось заседание регионального оперативного штаба. В областном правительстве внесли изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области».

Брянским предприятиям и организациям запретили проводить рабочие встречи и корпоративы. Совещания и заседания разрешены лишь в режиме видеосвязи. Нельзя проводить развлекательные массовые акции в закрытых помещениях. Таким образом, организация новогодних праздничных корпоративов оказалась под вопросом.

Работодателей обязали перевести максимальное число сотрудников на удаленную работу. В обычном режиме продолжат трудиться лишь те специалисты, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования предприятия.

Кафе и рестораны смогут принимать посетителей только до 23.00. Такие же часы работы установлены для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры, организации досуга и развлечений.

На предприятиях и в организациях должны усилить режим дезинфекции, а также противоэпидемиологические и профилактические меры.

Граждане обязаны использовать медицинские маски или респираторы в местах общего пользования. Это касается объектов розничной торговли, общественного транспорта, включая такси, аптек, медицинских организаций и предприятий. На свежем воздухе можно находиться без средств индивидуальной защиты.

В Брянске с 20 октября муниципальный и коммерческий транспорт не будет перевозить пассажиров без медицинских масок. Об этом уведомили всех руководителей автопредприятий, которые работают на городских маршрутах. В городе продолжаются ежедневные рейды по соблюдению масочного режима.

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