Фото: группа «Типичный Брянск» в vk.com.

В Брянске ищут свидетелей аварии на улице Советской, в которой пострадали 30-летняя женщина и ее трехлетний сын.

Напомним, ДТП произошло около 18.45 у дома №66 на улице Советской. Водитель автомобиля «Тойота Камри», поворачивая налево со стороны проспекта Станке Димитрова, выехал на тротуар и сбил пешеходов. Сообщается, что у водителя случился инсульт.

Следственное управление региональной полиции проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Граждан, располагающих какой-нибудь информацией, просят сообщить в полицию по адресу: Брянск, проспект Московский, дом 61, кабинет 2 или по телефонам 8 (4832) 67-03-61, 67-03-62.

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