В Брянске за сутки заболел 51 человек. В Брянском районе выявили еще 42 новых случая, в Карачевском районе – 8. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 124 жителя региона. Выздоровел 21 пациент. Новых смертей не произошло, сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на Брянщине у 11207 человек подтвердили диагноз, вылечился 8591 житель области. От COVID-19 скончались 47 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 984 теста на коронавирус.

В Брянске за сутки заболел 51 человек. В Брянском районе выявили еще 42 новых случая, в Карачевском районе – 8. Всего COVID-19 обнаружили в 11 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 октября 2020 года:

— Брянск – 4766 (+51)

— Брянский район – 1135 (+42)

— Дятьковский район – 617 (+5)

— Карачевский район – 404 (+8)

— Трубчевский район – 305

— Унечский район – 290 (+1)

— Сельцо – 271 (+2)

— Жуковский район – 255

— Новозыбков – 233 (+2)

— Фокино – 231 (+7)

— Клинцы – 212 (+3)

— Стародубский район – 217

— Погарский район – 208

— Комаричский район – 206

— Выгоничский район – 196 (+2)

— Климовский район – 166

— Мглинский район – 162

— Почепский район – 160

— Навлинский район – 139

— Брасовский район – 137

— Клетнянский район – 133

— Дубровский район – 131

— Суземский район – 115

— Суражский район – 80 (+1)

— Жирятинский район – 77

— Севский район – 50

— Клинцовский район – 75

— Красногорский район – 75

— Гордеевский район – 63

— Злынковский район – 38

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 33.

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