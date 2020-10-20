В Брянске за сутки заболел 51 человек. В Брянском районе выявили еще 42 новых случая, в Карачевском районе – 8.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 124 жителя региона. Выздоровел 21 пациент. Новых смертей не произошло, сообщили в оперативном штабе.
Всего с начала пандемии на Брянщине у 11207 человек подтвердили диагноз, вылечился 8591 житель области. От COVID-19 скончались 47 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 984 теста на коронавирус.
В Брянске за сутки заболел 51 человек. В Брянском районе выявили еще 42 новых случая, в Карачевском районе – 8. Всего COVID-19 обнаружили в 11 городах и районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 октября 2020 года:
— Брянск – 4766 (+51)
— Брянский район – 1135 (+42)
— Дятьковский район – 617 (+5)
— Карачевский район – 404 (+8)
— Трубчевский район – 305
— Унечский район – 290 (+1)
— Сельцо – 271 (+2)
— Жуковский район – 255
— Новозыбков – 233 (+2)
— Фокино – 231 (+7)
— Клинцы – 212 (+3)
— Стародубский район – 217
— Погарский район – 208
— Комаричский район – 206
— Выгоничский район – 196 (+2)
— Климовский район – 166
— Мглинский район – 162
— Почепский район – 160
— Навлинский район – 139
— Брасовский район – 137
— Клетнянский район – 133
— Дубровский район – 131
— Суземский район – 115
— Суражский район – 80 (+1)
— Жирятинский район – 77
— Севский район – 50
— Клинцовский район – 75
— Красногорский район – 75
— Гордеевский район – 63
— Злынковский район – 38
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 33.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».