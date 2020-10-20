Фото: vk.com.

В Брянске начали искать главную новогоднюю елку. Она украсит сквер Карла Маркса в центре города. Фотографии зеленой красавицы нужно прислать на электронную почту Советской районной администрации, сообщают в пресс-службе мэрии.

К главной елке предъявляют серьезные требования. Дереву должно быть около 35 лет, высотой оно может быть от 14 до 16 метров, быть стройным с ровным стволом, пушистыми ветками и равномерной кроной. Фотографии ели должны быть качественными. Снимки нужно сделать так, чтобы дерево было хорошо видно со всех сторон.

Обычно городские елки растут во дворах частных домов. Их корни начинают разрушать фундамент. Поэтому хозяева избавляются от дерева на участке. За елку можно получить деньги. Обычно - 10-15 тысяч рублей.

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