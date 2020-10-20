В Брянске и Сельцо открыли два коронавирусных госпиталя

Фото: vk.com.

В Брянске и Сельцо открыли два дополнительных коронавирусных госпиталя. 16 октября вновь заработал госпиталь на базе городской больницы №2 на Новостройке. Здесь готовы принять 184 пациента, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

17 октября начал функционировать госпиталь Сельцо. Здесь подготовили 90 коек для пациентов с коронавирусом. В ближайшее время планируют открыть госпиталь на 100 мест в Дятькове.

В Брянской области из 1721 коек, развернутых раньше, свободными остаются 610. Наличие свободного коечного фонда составляет 22%.

- Хочу отметить, что за три недели у нас, конечно же, продолжается рост, но, тем не менее, скорость прироста несколько замедлилась, - сказала главный санитарный врач Брянской области. - Если на 40-ю неделю рост заболеваемости составил 35,3%, на 41 неделе - 26,1%, то на 42 неделе - 18,9%, по сравнению с предыдущими неделями.

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