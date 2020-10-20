Волонтерский штаб Брянскэнерго активизировал работу по оказанию помощи ветеранам энергетики

Фото: "Россети Центр".

Волонтерский штаб филиала «Россети Центр Брянскэнерго», в состав которого входят представители первичной профсоюзной организации Брянскэнерго и сотрудники филиала, продолжает активную работу.

В центре внимания членов штаба - бывшие работники Брянскэнерго, вышедшие на пенсию. Волонтеры готовы доставить пожилым людям продукты первой необходимости и лекарства. Сотрудники филиала по телефону связываются с пенсионерами Брянскэнергос целью формирования списка людей, которым в первую очередь необходима помощь.

Также информация о работе волонтерского штаба будет разослана по корпоративной почте, чтобы сотрудники филиала довели ее до сведения пожилых соседей и родственников. Составлен предварительный график посещений пенсионеров. Энергетики готовы оказать помощь не только бывшим сотрудникам филиала, но и другим пожилым людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Собрано более пятидесяти наборов продуктов первой необходимости.

«Энергетики всегда отличались взаимовыручкой и взаимопомощью. И в этот непростой период распространения коронавирусной инфекции, когда самыми незащищенными оказались одинокие пенсионеры, мы не имеем права остаться в стороне. Наш долг – оказать им помощь: доставить необходимые лекарства и продукты, поддержать морально», - говорит председатель первичной профсоюзной организации Брянскэнерго Марианна Проскоченко.