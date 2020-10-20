В Брянской облбольнице открыли мемориальную доску бывшему главврачу Александру Пехову

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Брянской области.

В Брянске открыли мемориальную доску бывшему главному врачу областной больницы Александру Пехову. Он возглавлял медицинское учреждение до самой смерти в 2016 году.

На открытие пришли представители властей и коллеги Александра Ивановича по больнице.

Трудовой путь Александр Пехов начал в Севске. Он работал врачом-хирургом. После стал главным врачом районной больницы.

- За 20 лет он сумел наладить работу многих отделений, добился переоснащения больницы, строительства в районе фельдшерско-акушерских пунктов, - говорят в пресс-службе департамента здравоохранения Брянской области. - Организаторский талант Александра Пехова в полной мере раскрылся после перехода на должность руководителя главной больницы области.

Александр Иванович возглавил областную больницу в 2004 году. Благодаря усилиям главного врача в первой областной открылись центры высоких технологий: региональный сосудистый центр, центры хирургии печени и поджелудочной железы и проктологии. Наладили передачу опыта областных специалистов коллегам в районы области.

- Александру Ивановичу всегда хватало энергии делать много добрых дел для коллег - от решения жилищных проблем до поддержки научных исследований, внимательно относиться к нуждам пациентов, - вспоминали врачи на открытии мемориальной доски.

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