Коронавирус в Брянской области: последние новости на 20 октября 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области накануне был установлен рекорд по суточному приросту больных коронавирусом. Впервые с 30 апреля их число превысило 118 человек. На 19 октября выявили 123 заболевших.

Общее число брянцев с подтвердившимся диагнозом превысило 11 тысяч человек. Растет и коэффициент распространения инфекции. От опасной болезни скончались 47 брянцев.

В гимназии №3 в Брянске пришлось проводить санитарную обработку. В образовательным учреждении заразились учителя. Администрация школы решила, что не пойдет на досрочные каникулы, так как педагоги просто не спеют выздороветь к их окончанию.

Брянцы жалуются на огромные очереди в поликлиниках. Многим нужно открыть больничный. Не успевают посетить всех пациентов и терапевты при вызове врача на дом.

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