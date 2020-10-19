В брянской гимназии №3 коронавирусом заболели учителя

Фото: "Городской".

В гимназии №3 в Брянске коронавирусом заболели учителя. Педагоги ушли на больничные. На прошлой неделе 13 октября в гимназии провели санитарную обработку.

Изначально планировали, что школьников в этом образовательном учреждении отправят на досрочные каникулы. Но из-за болезни учителей планы изменили. Директор гимназии Татьяна Пупанова записала обращение к родителям, сообщает "Городской".

- Вместе с начальником управления образования Брянской городской администрации Иваном Потворовым мы просчитали развитие ситуации, - говорит Татьяна Юрьевна. - Люди, которые ушли на этой неделе на больничный, в том числе, и с коронавирусной инфекцией, по окончанию каникул не были бы готовы вернуться в строй. В данном случае обучать детей было бы некому.

Татьяна Пупанова напомнила, что решение о переходе на дистанционное обучение принимает Роспотребнадзор. Это не является полномочиями отдельной школы или городского управления образования.

Кстати, на досрочные каникулы уходят некоторые брянские школы. Например, в гимназии №6 с 19 октября они начались для средних и старших классов. С 26 октября на две недели уйдут на каникулы ученики начальной школы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».