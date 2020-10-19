Коронавирус в Брянской области, последние новости на 19 октября 2020 года

В Брянской области на час ночи 19 октября 2020 года зарегистрировали 10960 заболевших коронавирусом. За минувшие сутки к общему числу прибавилось 113 новых случаев.

За все время эпидемии с болезнью справились 8535 человек. За сутки выздоровели 65 пациентов. От коронавируса скончались 46 брянцев.

Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области растет. Он составляет 1,2.

В Брянской области выполнили 204656 тестов на инфекцию. Последние несколько дней делают не меньше двух тысяч исследований в день.

Больше всего заболевших в Брянске - 4666 человек. На втором месте Брянский район (1071), на третьем - Дятьковский район – 608. Четвертое и пятое места занимают Карачевский район (391) и Трубчевский районы (302).

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