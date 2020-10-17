Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 110 жителей региона. Выздоровели 69 пациентов.

Всего с начала пандемии на Брянщине у 10847 человек подтвердили диагноз, вылечился 8470 жителей области. От COVID-19 скончались 46 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2803 теста на коронавирус.

В Брянске за сутки заболел 34 человека. В Брянском районе выявили еще 19 новых случаев, в Суземском - 8. Всего COVID-19 обнаружили в 20 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 октября 2020 года:

— Брянск – 4634 (+34)

— Брянский район – 1048 (+19)

— Дятьковский район – 607 (+2)

— Карачевский район – 389

— Трубчевский район – 290 (+6)

— Унечский район – 285 (+1)

— Сельцо – 265 (+2)

— Жуковский район – 255

— Новозыбков – 226 (+3)

— Фокино – 219 (+2)

— Стародубский район – 209 (+3)

— Погарский район – 207

— Комаричский район – 196 (+4)

— Клинцы – 193 (+5)

— Выгоничский район – 193

— Климовский район – 166 (+1)

— Мглинский район – 161 (+3)

— Почепский район – 151

— Брасовский район – 136 (+4)

— Клетнянский район – 133 (+2)

— Дубровский район – 131 (+7)

— Навлинский район – 130 (+2)

— Суземский район – 113 (+8)

— Суражский район – 79

— Жирятинский район – 77 (+1)

— Клинцовский район – 74 (+1)

— Красногорский район – 72

— Гордеевский район – 62

— Севский район – 50

— Злынковский район – 38

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 31.

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