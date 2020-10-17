Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 110 жителей региона. Выздоровели 69 пациентов.
Всего с начала пандемии на Брянщине у 10847 человек подтвердили диагноз, вылечился 8470 жителей области. От COVID-19 скончались 46 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2803 теста на коронавирус.
В Брянске за сутки заболел 34 человека. В Брянском районе выявили еще 19 новых случаев, в Суземском - 8. Всего COVID-19 обнаружили в 20 городах и районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 октября 2020 года:
— Брянск – 4634 (+34)
— Брянский район – 1048 (+19)
— Дятьковский район – 607 (+2)
— Карачевский район – 389
— Трубчевский район – 290 (+6)
— Унечский район – 285 (+1)
— Сельцо – 265 (+2)
— Жуковский район – 255
— Новозыбков – 226 (+3)
— Фокино – 219 (+2)
— Стародубский район – 209 (+3)
— Погарский район – 207
— Комаричский район – 196 (+4)
— Клинцы – 193 (+5)
— Выгоничский район – 193
— Климовский район – 166 (+1)
— Мглинский район – 161 (+3)
— Почепский район – 151
— Брасовский район – 136 (+4)
— Клетнянский район – 133 (+2)
— Дубровский район – 131 (+7)
— Навлинский район – 130 (+2)
— Суземский район – 113 (+8)
— Суражский район – 79
— Жирятинский район – 77 (+1)
— Клинцовский район – 74 (+1)
— Красногорский район – 72
— Гордеевский район – 62
— Севский район – 50
— Злынковский район – 38
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 31.
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