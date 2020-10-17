Коронавирус в Брянской области, последние новости на 17 октября 2020 года

В Брянске за сутки коронавирус обнаружили у 41 человека. В целом с начала пандемии болезнь выявили у 4 600 жителей города. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 17 октября коронавирус выявили у 107 жителей региона, выздоровели 62 пациента. За минувшие сутки скончались еще три человека. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2585 тестов на коронавирус.

Всего с начала пандемии болезнь обнаружили у 10737 человек, 8401 пациент справился с болезнью. От COVID-19 скончались 46 жителей Брянской области.

В Брянске за сутки коронавирус обнаружили у 41 человека. В целом с начала пандемии болезнь выявили у 4 600 жителей областного центра. Тысячный рубеж также перешагнул Брянский район. Здесь за прошедшие месяцы COVID-19 диагностировали у 1029 человек. За минувшие 24 часа в районе инфекцию нашли у 10 человек.

Также много заболевших оказалось в Дятьковском районе – 23. За прошедший день зафиксировали заболевание у одного иногороднего гражданина. Всего COVID-19 обнаружили в 16 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске прошли рейды по выявлению горожан, игнорирующих масочных режим. Проверки прошли в магазинах, на предприятиях общественного питания и бытовых услуг. Комиссия посетила 97 объектов. На нарушителей составили 11 протоколов.

16 октября в Брянске проверили маски у водителей и пассажиров общественного транспорта. В 10-м микрорайоне прошел межведомственный рейд по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических правил.

Комиссия проверила соблюдение масочного режима на автобусах, троллейбусах и маршрутках. С пассажирами, водителями и кондукторами провели разъяснительную работу. На нарушителей составили протоколы.

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