В Брянске не успели в срок отремонтировать тротуары на улице 50-й армии

Подрядчики демонтировали старый и уложили новый асфальт, сделали восемь заездных карманов, расширили проезжую часть около остановок общественного транспорта. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска прошла приемка улицы 50-й армии. Ремонт здесь велся силами двух подрядчиков. Компания, занимающаяся реконструкцией проезжей части, полностью выполнила взятые на себя обязательства.

Подрядчики демонтировали старый и уложили новый асфальт, сделали восемь заездных карманов, расширили проезжую часть около остановок общественного транспорта.

На улице 50-й армии полностью поменяли систему освещения, заменив старые тусклые фонари на 95 светодиодных светильников. Рабочие установили 40 опор и протянули новые провода.

Комиссия незадолго до приемки обследовала свежий асфальт и подтвердила надлежащее качество использованных материалов. Вместе с этим при проверке на объекте высказали несколько замечаний. Они касались расстановки дорожных знаков и застоя воды на некоторых участках дороги.

Также дорожники не убрали строительный мусор. Все эти недочеты подрядчики обязались устранить в ближайшее время. Только после этого будет подписан акт приема новой дороги в эксплуатацию. В дальнейшем отремонтированная улица пять лет будет находиться на гарантийном обслуживании у подрядчика.

Кроме проезжей части в этом году на улице 50-й армии шел ремонт тротуаров. Однако ответственная за это строительная фирма не уложилась в установленные контрактом сроки. На сегодняшний день сделано только 80 процентов от общего объема. Подрядчик выплачивает штрафы за каждый день просрочки, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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