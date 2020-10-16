В Брянской области работает оперативный штаб по устранению последствий обрушения дома

На данный момент главная задача – найти пострадавшую женщину. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянской области создали оперативный штаб по устранению последствий обрушения частного дома в поселке Вышков Злынковского района.

В пятницу, 16 октября, губернатор Александр Богомаз провел видеоселекторное совещание с представителем МЧС и главой Злынковского района, которые сейчас находятся на месте происшествия.

Глава региона держит ситуацию на личном контроле. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Напомним, в Брянской области ночью 16 октября часть одноэтажного трехквартирного жилого дома ушла под землю. Причиной трагедии стал карстовый провал грунта.

В образовавшуюся воронку попала пожилая жительница поселка Вышков. Ее поиски и разбор завалов продолжаются в течение дня. На данный момент главная задача – найти пострадавшую женщину. Спасатели надеются завершить работы до темноты.

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