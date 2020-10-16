Жители Брянской области благодарят Брянскэнерго за организацию уличного освещения

Фото: Компания «Россети».

На телефон горячей линии ПАО «Россети» жительница области сообщила: «Мои родители проживают в Клетнянском районе в поселке Новая Надва по улице Дадоровская. Улица ранее не освещалась. Родители постоянно жаловались, что в вечернее время темно, и было страшно ходить. Недавно, они сообщили, что им повесили современные светодиодные фонари! На машине энергетиков было написано «Россети Центр Брянскэнерго». Жители поселка Новая Надва выражают сотрудникам Брянскэнерго благодарность за то, что сделали их жизнь светлее и безопаснее.

Вторая благодарность поступила на электронный адрес Брянскэнерго также из Клетнянского района: «От имени жителей населенного пункта Строительная Слобода Клетнянского района выражаем огромную благодарность специалистам филиала «Россети Центр Брянскэнерго» за работу, которую они провели по освещению улиц Школьная и Садовая. Энергетики установили уличные светильники. Наши улицы стали уютнее и безопаснее: дети могут кататься на велосипеде, не боясь угодить в яму или наскочить на плохо видимое в темноте препятствие. Особую актуальность труд энергетиков приобрел с наступление осени, когда световой день становится все короче, и основная часть жителей возвращается с работы, когда уже темнеет».

Подать заявку на предоставление услуг и оплатить ее можно на сайте «Россети Центр» в личном кабинете клиента. Доступны единые федеральные онлайн-сервисы: Единый портал электросетевых услуг - ТП.РФ, портал СветлаяСтрана.рф. Информацию по всем услугам компании можно получить по телефону прямой круглосуточной линии энергетиков 8-800-220-0-220.