В регионе от COVID-19 умерли еще три человека. За минувшие сутки заболели 107 жителей региона. Выздоровели 62 пациента.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 октября 2020 года. В регионе от COVID-19 умерли еще три человека. За минувшие сутки заболели 107 жителей региона. Выздоровели 62 пациента.
Всего с начала пандемии на Брянщине у 10737 человек подтвердили диагноз, вылечился 8401 житель региона. От COVID-19 скончались 46 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2585 тестов на коронавирус.
В Брянске за сутки заболел 41 человек, в Дятьковском районе – 23. В Брянском районе выявили еще 10 новых случаев. За прошедший день зафиксировали заболевание у одного иногороднего гражданина. Всего COVID-19 обнаружили в 16 городах и районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 октября 2020 года:
— Брянск – 4600 (+41)
— Брянский район – 1029 (+10)
— Дятьковский район – 605 (+23)
— Карачевский район – 389 (+1)
— Унечский район – 284
— Сельцо – 263 (+2)
— Погарский район – 207
— Новозыбков – 223 (+2)
— Жуковский район – 255 (+2)
— Стародубский район – 206
— Фокино – 217
— Клинцы – 188 (+3)
— Климовский район – 165 (+5)
— Трубчевский район – 284
— Почепский район – 151
— Мглинский район – 158
— Выгоничский район – 193 (+1)
— Клетнянский район – 131 (+1)
— Навлинский район – 128
— Дубровский район – 124
— Брасовский район – 132
— Суражский район – 79
— Комаричский район – 192 (+6)
— Суземский район – 105
— Красногорский район – 72 (+4)
— Гордеевский район – 62
— Клинцовский район – 73 (+2)
— Жирятинский район – 76
— Севский район – 50 (+1)
— Рогнединский район – 27
— Злынковский район – 38 (+2)
— Иногородние – 31 (+1).
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