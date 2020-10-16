В регионе от COVID-19 умерли еще три человека. За минувшие сутки заболели 107 жителей региона. Выздоровели 62 пациента. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 октября 2020 года. В регионе от COVID-19 умерли еще три человека. За минувшие сутки заболели 107 жителей региона. Выздоровели 62 пациента.

Всего с начала пандемии на Брянщине у 10737 человек подтвердили диагноз, вылечился 8401 житель региона. От COVID-19 скончались 46 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2585 тестов на коронавирус.

В Брянске за сутки заболел 41 человек, в Дятьковском районе – 23. В Брянском районе выявили еще 10 новых случаев. За прошедший день зафиксировали заболевание у одного иногороднего гражданина. Всего COVID-19 обнаружили в 16 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 октября 2020 года:

— Брянск – 4600 (+41)

— Брянский район – 1029 (+10)

— Дятьковский район – 605 (+23)

— Карачевский район – 389 (+1)

— Унечский район – 284

— Сельцо – 263 (+2)

— Погарский район – 207

— Новозыбков – 223 (+2)

— Жуковский район – 255 (+2)

— Стародубский район – 206

— Фокино – 217

— Клинцы – 188 (+3)

— Климовский район – 165 (+5)

— Трубчевский район – 284

— Почепский район – 151

— Мглинский район – 158

— Выгоничский район – 193 (+1)

— Клетнянский район – 131 (+1)

— Навлинский район – 128

— Дубровский район – 124

— Брасовский район – 132

— Суражский район – 79

— Комаричский район – 192 (+6)

— Суземский район – 105

— Красногорский район – 72 (+4)

— Гордеевский район – 62

— Клинцовский район – 73 (+2)

— Жирятинский район – 76

— Севский район – 50 (+1)

— Рогнединский район – 27

— Злынковский район – 38 (+2)

— Иногородние – 31 (+1).

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