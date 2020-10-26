Брянская область оказалась 13-й в рейтинге по уровню безработицы

Брянская область заняла 13 место в общероссийском рейтинге по уровню безработицы по итогам 2020 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

В России составили рейтинг регионов по уровню безработицы по итогам года. Брянская область в нем оказалась на 13-й строчке с показателем в 4,5 процента. До пандемии коронавирусной инфекции аналогичных граждан было немного меньше – на 0,3 процента. В среднем во втором квартале 2020-го брянцам удавалось найти работу в среднем за 6,4 месяца. Такие цифры приводит «РИА Новости».

В лидерах рейтинга – Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Там уровень безработицы меньше 3,5 процентов. А в хвосте оказались республики Ингушетия, Тыва и Чеченская. Их показатели – 30,7, 22,3 и 21,7 процентов соответственно.

Что касается соседей Брянской области, то у них дела обстоят хуже наших. Так, Калужская область занимает 22-е место в рейтинге, Курская – 23-е, Смоленская – 27-е. А Орловская и вовсе 50-я. Там уровень безработицы равен 6,9 процентам. Годовой рост составил 2,2. А временной срок поиска работы – 6,4 месяца.

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