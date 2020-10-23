Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 октября 2020 года

За сутки новые случаи коронавируса выявили в 11 брянских городах и районах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 138 жителей региона. Выздоровели 102 пациента. Зафиксировали три новые смерти от COVIDа, сообщают в оперативном штабе.
Всего с начала пандемии на Брянщине у 114633 человек подтвердили диагноз, вылечились 8810 жителей области. От коронавируса скончались 53 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2707 тестов на коронавирус
Наибольшее число новых случаев коронавируса – в Брянске (50). На втором месте оказался Брянский район (36), на третьем – Жуковский (18). Далее следуют Комаричский, Навлинсикй и Карачевский районы. Там за сутки прибавилось 11, 7 и 5 COVID-положительных соответственно. У остальных муниципалитетов – 1-3 новых диагноза. Кстати, всего в четверг, 22-го, коронавирусных пациентов выявили в 11-ти брянских городах и районах.
Перечень всех случаев коронавирусной инфекции нового типа в Брянской области на 23 октября 2020 года:
— Брянск – 4979 (+50)
— Брянский район – 1172 (+36)
— Дятьковский район – 623
— Карачевский район – 409 (+5)
— Унечский район – 293
— Сельцо – 274 (+1)
— Погарский район – 208
— Новозыбков – 234
— Жуковский район – 256 (+18)
— Стародубский район – 218
— Фокино – 237
— Клинцы – 216
— Климовский район – 166
— Трубчевский район – 305
— Почепский район – 162
— Мглинский район – 162
— Выгоничский район – 208
— Клетнянский район – 136 (+3)
— Навлинский район – 163 (+7)
— Дубровский район – 134 (+3)
— Брасовский район – 149 (+2)
— Суражский район – 83
— Комаричский район – 229 (+11)
— Суземский район – 115
— Красногорский район – 75
— Гордеевский район – 67
— Клинцовский район – 78
— Жирятинский район – 79 (+2)
— Севский район – 50
— Рогнединский район – 27
— Злынковский район – 39
— Иногородние – 33.
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