Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 октября 2020 года

За сутки новые случаи коронавируса выявили в 11 брянских городах и районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 138 жителей региона. Выздоровели 102 пациента. Зафиксировали три новые смерти от COVIDа, сообщают в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на Брянщине у 114633 человек подтвердили диагноз, вылечились 8810 жителей области. От коронавируса скончались 53 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2707 тестов на коронавирус

Наибольшее число новых случаев коронавируса – в Брянске (50). На втором месте оказался Брянский район (36), на третьем – Жуковский (18). Далее следуют Комаричский, Навлинсикй и Карачевский районы. Там за сутки прибавилось 11, 7 и 5 COVID-положительных соответственно. У остальных муниципалитетов – 1-3 новых диагноза. Кстати, всего в четверг, 22-го, коронавирусных пациентов выявили в 11-ти брянских городах и районах.

Перечень всех случаев коронавирусной инфекции нового типа в Брянской области на 23 октября 2020 года:

— Брянск – 4979 (+50)

— Брянский район – 1172 (+36)

— Дятьковский район – 623

— Карачевский район – 409 (+5)

— Унечский район – 293

— Сельцо – 274 (+1)

— Погарский район – 208

— Новозыбков – 234

— Жуковский район – 256 (+18)

— Стародубский район – 218

— Фокино – 237

— Клинцы – 216

— Климовский район – 166

— Трубчевский район – 305

— Почепский район – 162

— Мглинский район – 162

— Выгоничский район – 208

— Клетнянский район – 136 (+3)

— Навлинский район – 163 (+7)

— Дубровский район – 134 (+3)

— Брасовский район – 149 (+2)

— Суражский район – 83

— Комаричский район – 229 (+11)

— Суземский район – 115

— Красногорский район – 75

— Гордеевский район – 67

— Клинцовский район – 78

— Жирятинский район – 79 (+2)

— Севский район – 50

— Рогнединский район – 27

— Злынковский район – 39

— Иногородние – 33.

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