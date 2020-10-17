Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 113 жителей региона. Выздоровели 65 пациентов, сообщают в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на Брянщине у 10960 человек подтвердили диагноз, вылечился 8535 жителей области. От COVID-19 скончались 46 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2055 тесов на коронавирус.

В Брянске за сутки заболели 32 человека. В Брянском районе выявили еще 23 новых случаев, в Трубчевском - 12, в Почерком - 9. В воскресенье инфекцию подтвердили у двух иногородних. Всего COVID-19 обнаружили в 18 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 октября 2020 года:

— Брянск – 4666 (+32)

— Брянский район – 1071 (+23)

— Дятьковский район – 608 (+1)

— Карачевский район – 391 (+2)

— Трубчевский район – 302 (+12)

— Унечский район – 287 (+2)

— Сельцо – 266 (+1)

— Жуковский район – 255

— Новозыбков – 227 (+1)

— Фокино – 220 (+1)

— Стародубский район – 213 (+4)

— Погарский район – 208 (+1)

— Комаричский район – 200 (+4)

— Клинцы – 199 (+6)

— Выгоничский район – 193

— Климовский район – 166

— Мглинский район – 161

— Почепский район – 160 (+9)

— Навлинский район – 138 (+8)

— Брасовский район – 137 (+1)

— Клетнянский район – 133

— Дубровский район – 131

— Суземский район – 113

— Суражский район – 79

— Жирятинский район – 77

— Клинцовский район – 75 (+1)

— Красногорский район – 74 (+2)

— Гордеевский район – 62

— Севский район – 50

— Злынковский район – 38

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 33 (+2).

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