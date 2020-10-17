Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 113 жителей региона. Выздоровели 65 пациентов, сообщают в оперативном штабе.
Всего с начала пандемии на Брянщине у 10960 человек подтвердили диагноз, вылечился 8535 жителей области. От COVID-19 скончались 46 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2055 тесов на коронавирус.
В Брянске за сутки заболели 32 человека. В Брянском районе выявили еще 23 новых случаев, в Трубчевском - 12, в Почерком - 9. В воскресенье инфекцию подтвердили у двух иногородних. Всего COVID-19 обнаружили в 18 городах и районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 октября 2020 года:
— Брянск – 4666 (+32)
— Брянский район – 1071 (+23)
— Дятьковский район – 608 (+1)
— Карачевский район – 391 (+2)
— Трубчевский район – 302 (+12)
— Унечский район – 287 (+2)
— Сельцо – 266 (+1)
— Жуковский район – 255
— Новозыбков – 227 (+1)
— Фокино – 220 (+1)
— Стародубский район – 213 (+4)
— Погарский район – 208 (+1)
— Комаричский район – 200 (+4)
— Клинцы – 199 (+6)
— Выгоничский район – 193
— Климовский район – 166
— Мглинский район – 161
— Почепский район – 160 (+9)
— Навлинский район – 138 (+8)
— Брасовский район – 137 (+1)
— Клетнянский район – 133
— Дубровский район – 131
— Суземский район – 113
— Суражский район – 79
— Жирятинский район – 77
— Клинцовский район – 75 (+1)
— Красногорский район – 74 (+2)
— Гордеевский район – 62
— Севский район – 50
— Злынковский район – 38
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 33 (+2).
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