Коронавирус в Брянской области, последние новости на 18 октября 2020 года

В Брянской области пока все учреждения продолжают работать. Фото: Елена РАКОВА

В Брянской области на час ночи 18 октября 2020 года коронавирус подтвердили у 10847. Заболеваемость растет, с каждым днем выявляют все большее количество заболевших. Правда, охват тестированием тоже увеличился. За прошлые сутки выполнили 2803 теста. За все время эпидемии от коронавируса скончались 46 брянцев. Выздоровели - 8470 человек.

Соблюдать меры безопасности просят в брянском драмтеатре. Он продолжает работать. Но зрители часто пренебрегают масочным режимом, пересаживаются на другие места. В театре предупредили, что в этом случае будут останавливать спектакль.

В Брянске прошел футбольный матч. Из-за коронавируса его провели без зрителей. Следующая игра, которая состоится 21 октября, пройдет в таком же формате.

В Брянске написали "Тотальный диктант". Акцию перенесли с весны. Обычно она проходит в апреле. Но помешал коронавирус. Из-за него и осенью диктант в аудитории смогли написать около 50 человек.

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